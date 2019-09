Da martedì lo stop ai veicoli inquinanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOTTA ALLE POLVERIROVIGO «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è una giornata particolare a Rovigo, in Italia, in Europa e nel mondo, perché i ragazzi ci stanno dando una dura e sonora lezione su ciò che significa impegnarsi per l'ambiente». A dirlo è il sindaco Edoardo Gaffeo, prendendo a riferimento i giovani del movimento Fridays For Future che per tutta la mattinata hanno fatto sentire la propria voce in oltre 180 piazze italiane per presentare le due ordinanze comunali che scatteranno da martedì 1 ottobre per ridurre l'inquinamento...