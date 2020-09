ELEZIONI

ROVIGO Mentre si approssima la tornata elettorale del 20 e 21 settembre, il Comune ha diramato le modalità e gli orari di accesso agli uffici per il rilascio delle tessere elettorali siano esse nuove, duplicati dovuti a smarrimento o deterioramento, o da rinnovare per raggiunto completamento degli spazi di certificazione. Sulle tessere elettorali dovranno essere altresì apposte le eventuali nuove etichette di aggiornamento della sezione in caso di cambio di domicilio, sulle quali sarà riportata la nuova sezione dove esercitare il proprio diritto di voto.

Per tutto ciò l'Ufficio Elettorale del Comune sarà aperto nei seguenti orari: da lunedì 14 settembre a giovedì 17 dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30; venerdì 18 e sabato 19 dalle 9 alle 18; domenica 20 e lunedì 21 (giorni di votazione) rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. L'ufficio si trova al piano terra della sede comunale con entrata sotto il portico di piazza Vittorio Emanuele.

Non servirà prendere appuntamento. Occorre solo essere muniti di un documento d'identità e della tessera elettorale completata. Si raccomanda l'utilizzo della mascherina per eccedere all'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA