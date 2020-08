ECONOMIA

ROVIGO Il Polesine non è fuori dalla crisi conseguente all'emergenza Covid. Rovigo fa registrare 2.500 assunzioni in meno da inizio anno fino alla fine di luglio e andrebbe molto peggio se non fosse stato imposto il blocco dei licenziamenti. Sull'altro piatto della bilancia i mille posti di Amazon, a San Bellino.

OCCUPAZIONE

Lo scenario dell'occupazione in provincia di Rovigo è nero, lo spiega con la crudezza delle cifre Francesca Pizzo, segretaria organizzativa della Cisl Padova Rovigo con delega al mercato del lavoro, la quale osserva che gli unici indicatori di ripresa sono legati alle misure straordinarie messe in campo dal Governo, «ma vanno letti alla luce di altri indicatori che preoccupano per la capacità delle aziende di reagire alla crisi in atto». La Cisl rileva 12.500 assunzioni in meno registrate a Padova e 2.500 a Rovigo dall'inizio dell'anno alla fine di luglio, fino ad ora compensate da un saldo sul quale incide il blocco dei licenziamenti e l'estensione della cassa integrazione; inoltre è crisi profonda per il turismo che riguarda 2mila persone in Polesine.

CASSA INTEGRAZIONE

I dati diffusi dall'Inps sul ricorso agli ammortizzatori sociali vedono il Veneto al secondo posto in Italia per numero di ore di cassa integrazione legate all'emergenza Covid, pari a 56,6 milioni. «Preoccupano i 6 milioni di ore di cassa in deroga, soprattutto alla luce dei dati Istat diffusi nei giorni scorso sulla reazione delle imprese venete alle conseguenze del lockdown spiega Francesca Pizzo - E preoccupa quell'1,4% di aziende venete che ritiene di non riprendere l'attività, quel 41,5% il cui fatturato è stato dimezzato e quel 12,6 che non ha conseguito fatturato. Ma preoccupa soprattutto quel 15% di imprese che, per reagire alla crisi di liquidità, ha scelto di annullare i piani di investimento, che si tradurrà inevitabilmente in mancate assunzioni e perdita di competitività sul piano dell'innovazione, mentre un 9,2% di imprese ha già sostanzialmente ridotto il numero dei dipendenti».

NUOVI INVESTIMENTI

Sulla base dei dati, il sindacato suggerisce investimenti mirati su Padova e Rovigo decisi sulla base di un'analisi puntuale condivisa da organizzazioni sindacali, datoriali e istituzioni, che devono fare squadra soprattutto in un momento così delicato. Un momento in cui sarà necessario agire rapidamente con proposte che valorizzino un mercato del lavoro scarso già prima della pandemia di proposte di mobilità intersettoriale». Mentre sul piano del contrasto al contagio sono state adempiute tutte le misure in modo diligente dalle aziende, ora il passo successivo, secondo la segretaria Cisl, è una riorganizzazione dell'attività, con piani ferie e turni sulla base di modalità lavorative profondamente mutate, sulle quali è indispensabile avviare fin d'ora nuove politiche di contrattazione decentrata che coinvolgano le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le istituzioni. Con il settore del commercio e dei servizi, turistici in particolare, primi sulla lista delle priorità.

R.Pau.

