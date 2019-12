Da gennaio 50 negozi a portata di telefonino

ACQUISTI VIA TELEFONO

ROVIGO Tra pochi giorni, esattamente dall'1 gennaio, sarà possibile acquistare nei negozi del centro di Rovigo stando comodamente seduti sul divano di casa o magari direttamente dall'ufficio. La riposta all'e-commerce che sta mettendo in ginocchio le attività commerciali dei centri storici, e non solo, arriva infatti proprio da Rovigo. Proprio a partire da gennaio tramite l'app 2ways cinquanta attività commerciali della città saranno infatti digitalizzate: questo significa che tutta la merce, in pratica, che propongono all'interno del loro classico negozio troverà posto anche in una sorta di vetrina virtuale.

L'IDEATORE

Ad ideare l'applicazione per telefonino è stato Xin Liu, conosciuto in città come Costantino, un 31 enne di origine asiatica da 17 anni a Rovigo, proprietario di diverse attività commerciali, da ultimo il bar Tabù, in Tassina.

LA SCOSSA

«Stavo vivendo in prima persona un calo degli affari delle mie attività a causa degli acquisti online - spiega il commerciante - Un giorno ho avuto un'idea e ho cercato subito di svilupparla assieme al mio team. Ho pensato di digitalizzare tutte le attività commerciali del centro, puntando a metterle in rete e creare una grande e unica vetrina online dei vari negozi».

COMMERCIO ELETTRONICO

«Per rispondere alla concorrenza dell'e-commerce l'unico sistema è infatti quello di digitalizzare le attività commerciali, con un servizio innovativo a disposizione anche del piccolo negozio della città», spiega il commerciante.

INCUBATORE D'IMPRESA

L'idea di Liu è arrivata subito all'incubatore certificato di t2i, ha avviato dunque, assieme al suo socio Mariano Causi la startup Citycommerce' e l'app 2Ways per uno shopping geolocalizzato che mette in contatto i negozianti con i consumatori. «L'app 2Ways è dedicata al commercio: il negoziante, attraverso il software gestionale, potrà rendere virtuale il suo negozio - spiega Costantino - creando la sua pagina, caricando i suoi prodotti e mettendo in evidenza quelli in promozione. L'acquirente avrà così a disposizione una app per scoprire i negozi attorno a lui, vederne i prodotti e approfittare delle offerte, risparmiando così tempo e denaro».

L'ADESIONE

Da gennaio l'iniziativa verrà offerta ai negozianti a costi ridotti. Sono già 50 le attività della città che hanno aderito all'app spiega l'ideatore del progetto -, e molti altri ci stanno chiedendo informazioni. L'idea è anche quella di estenderla a molte altre città. L'app è comunque già scaricabile. «Viviamo in un mondo sempre connesso e grazie al web riusciamo ad acquistare qualsiasi tipo di bene di consumo e non si legge sulla prima pagina che appare sull'app - Ti è mai capitato però di comprare qualcosa online e non essere soddisfatto della qualità del prodotto? Hai mai pensato di avere fatto l'affare online per poi scoprire che il negozio vicino a te vendeva lo stesso prodotto a un prezzo inferiore? E i tempi di spedizione? Sono sempre stati impeccabili? Ways è l'alternativa che ti permette di risparmiare tempo e denaro acquistando dai tuoi negozi di fiducia e di scoprire molti altri negozi della tua città».

RAPPORTO FIDUCIARIO

In pochi click l'acquirente può dunque prenotare il prodotto, andarlo a vedere ed eventualmente acquistarlo entro le 24 ore. «Con il nostro progetto spiega l'ideatore si mantengono anche il rapporto di fiducia con il cliente, oltre alla garanzia sulla qualità di ciò che si acquista».

Roberta Merlin

