SOSTEGNO ECONOMICO

ROVIGO Sta per concludersi l'assegnazione degli spazi comunali per lo svolgimento dei centri estivi pronti ad accogliere bambini e ragazzi fino al 15 agosto. Il Comune ha messo a disposizione anche gli impianti sportivi dei diversi istituti scolastici. Ad ospitare i bambini durante l'estate sarà anche il parco dell'Iras. Nel frattempo, la Fondazione Cariparo è intervenuta per aiutare le parrocchie a sostenere i costi dei diversi Grest che si svolgeranno in città e in provincia. A causa dell'emergenza Covid si farò sentire il costo della sanificazione e dell'incremento di personale necessario per gestire in sicurezza le diverse attività ricreative. Alle Diocesi di Padova, Adria-Rovigo e Chioggia la Fondazione ha dunque destinato complessivamente 300 mila euro per l'attivazione di circa 100 centri estivi nei mesi di giugno, luglio e settembre, rivolti alla fascia 6-14 anni.

RECUPERO SCOLASTICO

La grande novità che, quest'anno, coinvolgerà i diversi centri estivi sarà anche un'attività collaterale di recupero scolastico a disposizione dei ragazzi. In pratica, i Grest metteranno a disposizione anche personale qualificato per attività di studio funzionali al recupero scolastico. Le nuove regole anti-Covid impongono una stretta, per quanto riguarda il personale che potrà lavorare nei centri estivi e nei diversi Grest organizzati dalle parrocchie. Quest'anno è infatti vietato il volontariato di minorenni e di ultrasessantenni. I Comuni stanno inoltre utilizzando parte dei 3,2 milioni di euro già concessi dalla Fondazione per l'emergenza per sostenere le attività dei centri estivi sul proprio territorio e favorire la partecipazione di tutti.

«La crisi educativa e sociale prodotta da questo anno scolastico spezzato a causa della pandemia spiega la Fondazione - è una delle emergenze che Cariparo ha voluto affrontare mettendo a punto una serie di interventi per sostenere le attività dei centri estivi per bambini e ragazzi Non solo quelle tipicamente ludico-ricreative, ma anche quelle di tipo didattico-educativo, con lo scopo di favorire il recupero delle lacune formative generatesi o acuite in questi mesi. Il primo intervento è un bando di 250 mila euro rivolto quelle organizzazioni non profit operanti nelle province di Padova e Rovigo, con almeno 3 anni di esperienza nella gestione di centri estivi rivolti ai bambini e ai ragazzi dai 6 anni in su. Per ogni progetto ritenuto ammissibile verrà riconosciuto l'importo di massimo 10 mila euro fino ad esaurimento del plafond. Il sostegno sarà finalizzato alle attività ludico-ricreative che stimolino la condivisione tra pari e sviluppino le competenze sociali, e alle attività pedagogiche. Saranno inoltre sovvenzionate le spese per l'acquisto di materiale didattico, attrezzature e materiali per la sanificazione degli ambienti e degli spazi e attrezzature per lo svolgimento di attività all'aperto».

LE RICHIESTE

Le domande potranno essere inviate fino al 31 luglio esclusivamente tramite il portale online e saranno valutate entro 15 giorni dalla loro presentazione. Info: www.fondazionecariparo.it Aiuti previste anche per le paritarie: alla Fism sono stati assegnati 250 mila euro quale contributo all'attivazione di 125 centri estivi nei mesi di giugno e luglio con un'ospitalità complessiva di circa 4 mila bambini di età compresa tra i 0 e i 5 anni e che prevedono supporto socio-psico-pedagogico ai bambini e alle famiglie, e interventi di sanificazione straordinaria.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA