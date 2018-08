Da evitare attività fisica e sport di giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROVIGO Di inquinamento da ozono si parla in particolare nel periodo attuale, tanto da essere più conosciuto come smog estivo e nei mesi di luglio ed agosto vengono spesso diramate allerte ozono o per smog fotochimico. Sorgenti principali del fenomeno, influenzato soprattutto dalle temperature, sono veicoli a motore, centrali termoelettriche, industrie, ma anche solventi chimici e processi industriali. Nel periodo primaverile e in quello estivo le particolari condizioni di alta pressione, scarsa ventilazione e alte temperature...