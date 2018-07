Da domani chiusura obbligata per i lavori di ristrutturazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da lunedì comincia ufficialmente la gestione Thun nel locale di piazza Garibaldi e inizierà con un cantiere di qualche mese. Sono già aperte le candidature per sette dipendenti, esperti in caffetteria, perché il nuovo Borsa farà principalmente servizio diurno. L'annuncio è anche sul social Linkedin dove si specifica che le candidature in valutazione devono avere esperienza nell'ambito della ristorazione e della vendita al dettaglio, in particolare nei servizi di caffetteria. Sono richiesti anche «padronanza nella gestione del cliente,...