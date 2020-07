BIGLIETTI ONLINE

ROVIGO Un viaggio in treno a portata di un semplice clic. Basta attese, stop alle code per acquistare il biglietto: anche nelsettore dei trasporti pubblici della provincia di Rovigo comanda la tecnologia. Così Sistemi Territoriali ha deciso di incentivare gli acquisti online, proponendo tariffe agevolate per i viaggiatori. E presto arriverà un'App per prenotare il servizio direttamente dal proprio smartphone.

DOMANI IL VIA

Il direttore generale Gian Michele Gambato illustra l'importante novità: «Da lunedì 20 (domani, ndr) sarà possibile acquistare online sul sito di Sistemi Territoriali biglietti di corsa semplice e abbonamenti ferroviari interni e integrati Sistemi Territoriali/Trenitalia validi per la linea Adria-Mestre-Venezia. Sull'acquisto di tutti i titoli di viaggio elettronici, verrà applicato uno sconto del 3% sul prezzo di vendita fino al 31 luglio del prossimo anno: il biglietto online potrà essere esibito su supporto informatico (smartphone, tablet e Pc portatili) oppure cartaceo».

SENZA CONVALIDA

Il biglietto online di corsa semplice non necessita di convalida e dovrà essere utilizzato entro quattro ore dall'orario di partenza del treno scelto: i tagliandi possono essere acquistati online fino a cinque minuti prima della partenza del treno. A pendolari e turisti viene richiesta sempre la massima collaborazione.

SEGNALAZIONI

Dal direttore Gambato, infine, l'invito a segnalare eventuali problemi o disservizi: «Eventuali suggerimenti per migliorare l'applicazione di vendita potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica info@sistemiterritorialispa.it».

A.Garb.

