Il Comitato Terre Nostre di Villadose, di cui la candidata sindaco Lucia Pozzato è portavoce, scocca un'altra freccia al sindaco uscente di Villadose Gino Alessio e la sua giunta. Sotto tiro la questione ambientale di cui il comitato è paladino. «Si sono reinventati ambientalisti per le elezioni sottolineano - I titoli sui giornali non sono che vane promesse sulla tutela dell'ambiente e sull'ascolto della cittadinanza. In tutti questi anni il primo cittadino si è dimostrato assolutamente privo di coraggio, evitando qualsiasi iniziativa forte nei confronti di certe attività produttive che non rispettano le norme poste a tutela della salute e dell'ambiente - afferma il Comitato - Con quale faccia tosta il centro destra presenta ora un programma in cui dice tutto il contrario di ciò che ha fatto negli ultimi anni? È evidente che si tratti solo di bugie elettorali».

«Da anni ci battiamo per la difesa del nostro territorio, sostengono da Terre Nostre - Il neo candidato Barison ha un bel dichiarare basta puzza a Villadose. Si è liberato dell'imbarazzante Vittorio Novo, non ricandidato, ma forse avrebbe fatto meglio a lasciare fuori lista anche Ilaria Paparella, che sui social, a fronte di ripetute segnalazioni di odori insopportabili, derideva i propri concittadini».

«La giunta Alessio lascia in eredità anche un progetto per la realizzazione di un impianto che smaltirà pollina derivante dagli allevamenti intensivi di polli. Se Villadose ha evitato l'ennesimo allevamento intensivo, è solo grazie all'attività del nostro comitato. Non bastano gli slogan per tutelare l'ambiente, la legalità e la qualità della vita. Servono scelte coraggiose, quelle che Alessio e la sua giunta non sono mai stati in grado di fare».

