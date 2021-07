Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ATTORIROVIGO Il Polesine non è solo una terra che da sempre affascina i registi, ma anche una zona dove sono nati tantissimi attori e registi. Primo tra tutti, in quanto ad oggi è il più famoso a livello italiano, basti citare Natalino Balasso, che non solo è un attore, ma è anche un comico e scrittore, oltre che autore e attore di teatro, cinema, radio e televisione. Nato a Porto Tolle il 2 dicembre 1960, ha debuttato in teatro nel...