SOLIDARIETÀ

ROVIGO È stata consegnata alla mensa dei frati cappuccini una donazione di circa 2.800 euro da Asm Set nell'ambito dell'iniziativa di solidarietà che le società del Gruppo Hera hanno dedicato a Caritas italiana, stabilendo di devolvere all'organismo pastorale della Cei, 2 euro per ogni contratto luce e gas per il quale il cliente attivasse l'invio elettronico della bolletta. La campagna del progetto lanciato da Hera e svolta da Asm Set in Polesine, è durata da metà maggio a fine luglio e ha puntato a dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno. Con l'invio della bolletta tramite e-mail, al risparmio di carta ed emissioni in atmosfera evitate senza la produzione e il recapito della bolletta cartacea, si è sommato il contributo a raccogliere fondi per assicurare pasti a chi è in difficoltà. La Caritas diocesana ha girato il contributo alla mensa dei frati, in fase di rilancio dopo il lockdown e il periodo in cui la collaborazione con il Comune e la Cooperativa Porto Alegre aveva dato una risposta alternativa alla chiusura temporanea del servizio, fornendo nel piazzale a lato della chiesa dei frati, cibo confezionato agli utenti. La mensa è stata riaperta a fine luglio e il contributo del progetto servirà all'acquisto dei materiali necessari a garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, come mascherine, disinfettanti, altri presidi medico-sanitari e vassoi monouso. Alla consegna del contributo di 2.794 euro derivato da oltre 1.300 richieste di invio elettronico della bolletta, hanno partecipato il direttore della Caritas diocesana don Piero Mandruzzato e Mauro Rossin del Centro di ascolto, la presidente di Asm Set Manuela Nissotti e una rappresentanza del convento dei frati con il viceguardiano fra' Giovanni e il responsabile della mensa fra' Mario. Sono una ventina le persone che ogni giorno a pranzo si rivolgono alla mensa, alcuni stagionali nel mondo agricolo. «Siamo felici - spiega Nissotti - dei risultati ottenuti».

N.Ast.

