LA STORIA

ROVIGO Il fisico debilitato di Sara Bonalberti probabilmente non ha retto al Coronavirus. Lutto a Ficarolo per la scomparsa della 55enne: la donna lottava da quattro anni contro una malattia degenerativa. Sara Bonalberti era aiutata dai familiari e dall'Amministrazione comunale che aveva sempre fornito l'assistenza domiciliare, per curare a casa la concittadina.

PEGGIORAMENTO

Negli ultimi giorni, però, le condizioni di salute della signora si erano aggravate in maniera inesorabile. Dopo il tampone effettuato, la donna era inoltre risultata positiva al Covid, poi il giorno prima della scomparsa si era negativizzata. Sara Bonalberti ha lottato fino all'ultimo, ma si è spenta nella giornata di lunedì. Il sindaco Fabiano Pigaiani si stringe attorno ai parenti della vittima: «Esprimo le mie condoglianze, unitamente a quelle di tutta l'Amministrazione comunale di Ficarolo - dichiara -. Ci uniamo al dolore familiare con un forte abbraccio al marito Giuseppe, alla figlia Deborah, alla mamma Dolores e alla sorella Sonia. Il paese piange una persona umile e con il sorriso sempre sulle labbra, mamma di una figlia che in questi quattro lunghi anni di malattia le è stata sempre al suo fianco».

Sara Bonalberti era sposata con Giuseppe Buzzola, lascia la figlia Deborah, la mamma Dolores, la sorella Sonia e Gianantonio, i parenti e i tanti amici che la conoscevano. I funerali della saranno celebrati domani mattina alle 10, nella chiesa arcipretale di Sant'Antonino Martire.

DONAZIONI

La famiglia desidera ricordare alle persone interessate che è possibile effettuare una donazione, per sostenere i progetti umanitari del Gruppo Volontariato Vincenziano Ficarolo, da tempo impegnato in prima linea per aiutare i cittadini meno abbienti e le famiglie in difficoltà. Il sindaco Fabiano Pigaiani coglie l'occasione per invitare la comunità a tenere alta l'attenzione. «Stiamo assistendo - commenta - a una sensibile diminuzione dei casi da Coronavirus: 22 in totale, di cui 18 contagiati all'interno della casa di riposo La Residence e altri quattro in paese. Comunichiamo che il nostro Comune ha acquistato e installato il termoscanner per la misurazione della temperatura e per la rilevazione della mascherina per tutti gli utenti: ricordiamo che è possibile accedere alla sede municipale solo su appuntamento e negli orari stabiliti. Ribadiamo l'importanza di osservare le regole che già conosciamo e che sono importantissime per proteggerci e proteggere chi ci sta intorno: la mascherina, la costante disinfezione delle mani e il rispetto della distanza interpersonale».

QUATTRO VITTIME

Da quando è scoppiata la pandemia sanitaria, il triste conto delle vittime a Ficarolo sale a quattro persone. Non abitava più in paese da moltissimi anni, ma era molto conosciuto anche Loris Emergenti, originario di Ficarolo e trasferitosi a Bergantino sempre in Alto Polesine. Storico bidello della scuola media fino alla pensione, Emergenti è stato la terza vittima polesana del Coronavirus. L'uomo aveva 75 anni ed è scomparso a marzo.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA