«Da 220 a 451 euro al mese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RABBIA DEGLI INQUILINIROVIGO «Vivo sola, questo mese devo 451 euro di affitto al posto di 220 euro e, come me, si trovano in questa situazione anche i miei vicini. Ho solo il mio reddito per vivere, come faccio?». Come questa rodigina, che preferisce rimanere anonima, ci sono decine di inquilini delle case popolari Ater a lamentarsi del vistoso e repentino aumento del canone di locazione. «Pagavo 250 euro, questo mese sono arrivati a chiedermi 520 euro» spiega un altro inquilino Erp. Per risolvere questa situazione, sperando che il...