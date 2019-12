D'Arienza: «In arrivo fondi per i trasporti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTRIBUTIROVIGO Il senatore dem Vincenzo D'Arienzo annuncia una pioggia di denaro sul Veneto e novità sul trasporto su rotaia. Ospite ieri mattina a Rovigo dell'ex deputato del Pd Diego Crivellari, il parlamentare veronese ha illustrato quali saranno i benefici della legge finanziaria in approvazione in Parlamento per la Regione guidata da Luca Zaia: «Siamo partiti con l'obiettivo di sterilizzare l'Iva e le accise ed è stato pienamente raggiunto, dando ai cittadini un risparmio di almeno 800 euro all'anno che gioverà, nelle nostre...