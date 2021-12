PANDEMIA

ROVIGO Con i primi bambini che, accompagnati dai i genitori, si sono seduti davanti ai pediatri per la somministrazione del vaccino, la campagna ha preso il via anche in Polesine al centro prelievi dell'ospedale di Rovigo e negli ambulatori del San Luca, con l'ospedale di Adria che entrerà in gioco oggi. I prenotati, alle 16 di ieri, erano 1.510 sui 2.520 posti disponibili fino al 5 gennaio, a fronte di una platea di 12.300 piccoli polesani fra i 5 e gli 11 anni.

Tutto questo mentre il virus continua a dilagare, non risparmiando i bambini. In questo momento, infatti, in tutta la provincia ci sono ben 15 i bambini fino ad un anno con contagio in corso, mentre 45 sono i positivi fra i 2 ed i 6 anni e 154 fra i 7 ed i 14 anni. Negli ormai quasi due anni di epidemia i contagiati in età pediatrica sono stati 2.094, che pur essendo il numero più basso fra le sette province venete, è comunque consistente. Soprattutto lo è notare come oltre il 10% del totale siano positivi in questo momento.

IL CONTAGIO

Un momento difficile, nel quale il contagio è tornato a diffondersi a macchia d'olio: anche ieri, infatti, sono emerse altre 124 nuove positività e, soprattutto, dato più preoccupante, i ricoverati sono passati da 70 a 78 nel giro di 24 ore. È questo, inevitabilmente, l'aspetto che suscita maggiori inquietudini, dal momento che la saturazione degli ospedali, oltre a fotografare una situazione sempre più grave dal punto di vista sanitario, è foriera di misure sempre più restrittive. Al momento sono 5 i pazienti in Terapia intensiva al San Luca, ai quali si aggiunge un paziente in Area critica a Rovigo. Nell'Area medica e semintensiva al quarto piano del San Luca, invece, i posti occupati sono saliti a 42, mentre nell'ospedale di comunità Covid, sempre a Trecenta, ci sono altri 19 pazienti. All'ospedale di Rovigo sono occupati tutti e 9 i posti letto Covid del reparto di Malattie infettive, mentre restano sempre ricoverati il paziente di Psichiatria e la paziente di Ostetricia e Ginecologia. Numeri che ora iniziano a farsi imponenti e che, non a caso, hanno comportato, già dalla scorsa settimana una graduale riduzione delle attività ordinarie. Restano 12 i casi di positività nell'ambito delle Rsa Dal punto di vista epidemico, va evidenziato che delle 124 nuove positività di ieri, 105 sono state accertate in persone già tracciate ed in quarantena preventiva e che sono state un numero consistente anche le guarigioni, 93, così che il numero dei polesani attualmente positivi si attesta a 1.445, 214 dei quali bambini fino a 14 anni, mentre sono 3.102 le persone che si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Oltre alle vaccinazioni pediatriche, procedono spedite anche le somministrazioni di dosi booster, che mercoledì hanno raggiunto quota 57.318, pari al 53,7% della platea potenziale. E, anche per effetto dell'allargamento dell'obbligatorietà del vaccino in varie categorie di lavoratori, vanno avanti anche le somministrazioni di nuove prime dosi: mercoledì sono state altre 122 a fronte delle 2.568 inoculazioni di giornata, con la copertura della popolazione over 12 ormai sempre più vicina al 90%.

Francesco Campi

