Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEROVIGO Il Consorzio università sta mettendo il turbo. Già annunciati, entrambi per settembre, l'avvio del corso di laurea magistrale in Water and geological risk engineering e l'apertura dello studentato a fianco della sede universitaria in viale Porta Adige, a palazzo Angeli è stato sottoscritto con Ville venete dell'Adige un protocollo d'intesa per una collaborazione istituzionale tra l'ente rodigino e l'associazione che ha per...