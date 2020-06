CENTRO PRENOTAZIONI

ROVIGO Linee roventi, il Cup è letteralmente preso d'assalto. Il Centro unico di prenotazione, dal 4 maggio al 6 giugno, quindi superata la pandemia sanitaria, ha registrato un aumento esponenziale di chiamate.

LE PRESTAZIONI

Sono 62.732 le prenotazioni, le disdette delle visite sono 4.448. Prima che scoppiasse l'emergenza Covid-19, a gennaio, le prenotazioni erano appena 50.652, con 3.734 disdette. A illustrare la sfilza di numeri è stato ieri mattina il responsabile Fernando Spadon, affiancato dal direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella.

CENTRALINI ROVENTI

«Le telefonate in ingresso, se confrontiamo il mese di gennaio con il periodo dal 4 maggio al 6 giugno, sono più che raddoppiate. Prima le chiamate erano 61mila, ora sono salite a 137mila - spiega Spadon - Una trentina di operatori hanno sempre lavorato dalle 8 alle 18, gli sportelli sono rimasti chiusi, ma l'obiettivo è riaprire al pubblico entro fine mese, a Rovigo, ma anche negli ospedali di Adria e Trecenta. Per evitare gli assembramenti al mattino, dove il numero di visite e prestazioni è superiore, il Cup sarà riaperto solo nella fascia pomeridiana».

PICCO DI CHIAMATE

Durante il lockwdown boom di telefonate a tutte le ore: «Il 97% delle prenotazioni sono state effettuate chiamando il servizio telefonico: solo nel 3% dei casi gli utenti si sono rivolti alle farmacie, che possono attivare il servizio Farmacup, alle sei medicine integrate sparse nel territorio, oppure all'indirizzo mail del Centro unico di prenotazione. I cittadini che non sono riusciti a mettersi in contatto con gli operatori sono stati ricontattati nell'arco di due-tre giorni. Alcune volte abbiamo ricevuto critiche educate, ma non sono mancate le lamentele colorite».

LE PRENOTAZIONI

Spadon, nello tsunami di numeri, snocciola nuovi dati che certificano l'ingente mole di lavoro: «Prima del Covid le percentuali di prenotazioni interessavano per un 60% la telefonia e il restante 40% gli sportelli fisici. La durata media di una singola telefonata è salita da 2 minuti e 50 secondi, a quasi quattro minuti. Ci sono, in entrata, 60 linee telefoniche attive contemporaneamente. Sei-sette operatori avevano un'unica mansione: richiamare i pazienti in attesa. E le code telefoniche iniziano già alle 7.45 del mattino, quando il servizio entra in funzione alle 8 e ci sono già 30 utenti che attendono il loro turno».

LE RICHIESTE

Secondo l'Ulss 5, nonostante le richieste a raffica, i disservizi sono stati contenuti: «Le disponibilità delle visite hanno rispettato i tempi d'attesa, esaminando le varie fasce: 10, 30 o 90 giorni per una visita, dipende dalla prestazione). Nel mese di aprile le prenotazioni sono state quasi 25mila, a fronte di 3mila disdette».

VISITE SALTATE

Il resoconto del responsabile del Cup si arricchisce di ulteriori statistiche: «Siamo passati da 8mila utenti da richiamare a 26mila cittadini. Sono state 6.142 le prenotazioni trattenute e poi ricollocate in breve tempo, con l'aiuto dei professionisti che hanno esteso gli orari di servizio. Ben 16.200 le prenotazioni spostate dal San Luca di Trecenta agli ospedali di Rovigo e Adria. Il punto sanità di Castelmassa è rimasto chiuso per lavori, quindi abbiamo assorbito altre 2.500 richieste. Addirittura 15.211 le manutenzioni sulle agende, in soli tre mesi. Se c'è stata qualche sbavatura, è dipesa da questi numeri eccezionali».

I CONSIGLI AGLI UTENTI

Le raccomandazioni ai cittadini: «Prestate attenzione a quello che c'è scritto sulle ricette, se contengono la U, che significa urgenza, non dovete chiamare il Cup, ma vi dovete rivolgere al pronto soccorso o a radiologia», conclude il dottor Spadon. Il direttore generale Antonio Compostella sottolinea: «Il Cup ha svolto una funzione nevralgica durante l'emergenza Coronavirus e ha erogato migliaia di prestazioni. Se il Centro unico lavora bene, il cittadino è soddisfatto. I pochi problemi sono dovuti alla caduta delle linee telefoniche, ma non dipende dall'Ulss».

Alessandro Garbo

