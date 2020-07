LISTE D'ATTESA

ROVIGO Le lunghe attese per effettuare esami di laboratorio fanno discutere in tutto l'Alto Polesine, con non poco malcontento da parte degli utenti, ma la Lega polesana ritiene che potrebbe esserci dietro una manovra di soggetti politici per avallare una futura esternalizzazione dei servizi sanitari a Lendinara. Fioccano nelle ultime settimane le lamentele espresse da comuni cittadini che contattano il Cup per prenotare un prelievo di sangue o anche la semplice consegna di un campione di urine e ottengono appuntamento a un mese o addirittura un mese e mezzo di distanza.

Succede in particolar modo a chi chiede di recarsi al Punto Sanità di Lendinara, per il quale sono pervenute precise segnalazioni, ma la situazione risulta essere la stessa anche per Trecenta. Certamente il periodo di chiusura del punto prelievi nel San Luca di Trecenta, ospedale che per un lasso di tempo è stato dedicato interamente ai pazienti Covid-19, ha avuto un impatto importante sui tempi d'attesa, ma gli utenti speravano che dopo le prime settimane di ripristino del punto prelievi ospedaliero il servizio in Alto Polesine riuscisse a smaltire progressivamente le molte richieste ed esaudirle in tempi ragionevoli. Non c'è bisogno di prenotazione per le urgenze segnalate dai medici curanti e per chi si sottopone a terapie specifiche, come quelle oncologiche, ma gli altri per accedere su appuntamento devono attendere. Non è chiaro quale intoppo organizzativo porti attualmente ad avere liste di attesa di oltre un mese, ma forse il nodo della questione non sta nel funzionamento del punto prelievi, in cui il personale si fa in quattro per ridurre i disagi, ma nelle modalità di gestione del calendario delle prenotazioni.

DIFFICOLTÀ

Sull'autenticità delle difficoltà sperimentate da molti utenti, che esprimono le loro lamentele talvolta anche nella pagina Facebook dell'Ulss 5, adombra qualche dubbio Guglielmo Ferrarese (nella foto), responsabile provinciale della Liga Veneta per Salvini premier. Il referente del Carroccio si dice dubbioso sul fatto che le attese per fare esami al Punto Sanità di Lendinara siano così lunghe a fronte di 70-80 prestazioni effettuate al giorno, considerando anche che si tratta di un periodo particolare. «A quanto mi è dato sapere il distretto di Lendinara sta funzionando bene con personale Ulss qualificato e disponibile dice Non vorrei che la polemica fosse strumentale, creata ad arte dal solito politico con interessi personali legati ad una eventuale esternalizzazione dei servizi offerti al distretto».

Come a dire, in parole povere, che il malcontento sarebbe funzionale ad avallare in futuro l'affidamento dei servizi a un soggetto esterno, probabilmente una cooperativa. Ferrarese ricorda che il Piano triennale della Regione prevede la possibilità da parte delle Asl di assumere personale qualificato limitando al massimo l'esternalizzazione e rilancia. «Sarebbe positivo che il servizio potesse essere potenziato con maggiori servizi ambulatoriali e con una attività di primo intervento di Pronto soccorso per i codici bianchi e codici verdi dice - Il Punto Sanità di Lendinara deve rappresentare un'eccellenza, non ci devono essere passi indietro rispetto agli standard qualitativi a mio avviso raggiunti in modo encomiabile dal personale ora in servizio».

Se in Alto Polesine si parla soprattutto di attese per gli esami di laboratorio, in tutta l'area polesana si segnalano difficoltà per effettuare prenotazioni per via delle linee telefoniche del Centro unico di prenotazione oberate di chiamate. Da ieri il Cup ha riaperto gli sportelli a Rovigo, Adria e Trecenta, ma si può accedere solo su prenotazione per evitare il formarsi di code e assembramenti.

Non manca chi nella pagina Facebook dell'azienda sanitaria fa notare la situazione paradossale: «Se ho bisogno di una visita devo prenotare un appuntamento per prenotarla», rileva un utente esprimendo forte perplessità.

Ilaria Bellucco

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA