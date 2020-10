ASSOCIAZIONI

ROVIGO Una nuova associazione nel panorama polesano. È nata Cuore animale e natura Odv, un'associazione fatta di volontariato, dedizione e grande impegno a favore degli amici a quattro zampe. Il gruppo si occupa di cani e felini abbandonati: dalle campagne di sensibilizzazione passando attraverso tutte le fasi che una buona adozione richiede, tanti sono gli impegni che l'organizzazione intende affrontare per regalare, ogni giorno, una vita migliore ai cani e ai gatti meno fortunati.

Tutto nasce quasi per caso. Quattro amiche si incontrano e iniziano a parlare delle loro rispettive attività a sostegno degli animali. Una grande passione e un grande amore che ogni giorno le spinge, da volontarie, a perseverare nell'impegno preso, che richiede fondi e tanto del proprio tempo libero. Alla fine, dopo essersi confrontate sulle loro diverse esperienze, le donne maturano l'idea di creare una nuova associazione. L'obiettivo è sia quello di condividere i propri sforzi, per fronteggiare al meglio le diverse problematiche, sia avviare un percorso inclusivo e innovativo, capace di valorizzare al massimo la collaborazione e l'aiuto tra i volontari.

La presidente della neonata associazione è Cinzia Secchierollo, che è riuscita a mettere insieme un bel gruppo, attivo e volenteroso: la presidente ora confida nell'aiuto della cittadinanza rodigina per far crescere l'associazione. Oltre che promuovere e stimolare un corretto rapporto uomo-animale, per l'associazione è fondamentale, inoltre, la collaborazione con le istituzioni e le forze dell'ordine nei casi accertati di maltrattamenti, sollecitando ordinanze e interventi per il bene degli animali. Per informazioni e adesioni è possibile telefonare al numero 348/5196541.

