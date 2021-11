Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CULTURAROVIGO Il cinema teatro Duomo, dopo 13 anni di assenza, torna ad accogliere il pubblico con un sorprendente viaggio tra passato e futuro, tra la magia dello spettacolo e il mistero del dietro le quinte. Sono in programma per il 6 e 7 novembre delle visite animate per accompagnare i rodigini alla scoperta di uno dei luoghi più preziosi della loro città. È un evento pensato proprio per incontrare le tante persone che ancora oggi hanno...