CULTURA IN LUTTO

ROVIGO Avrebbe compiuto 98 anni a dicembre, Maria Carla Lorenzoni, che si è spenta a poco meno di due anni dall'amato marito, l'avvocato e professore Antonio Avezzù Pignatelli, lasciando i quattro figli Pierrodolfo, Maria Alessandra, Anna Elisa e Marco e i sette nipoti. Un altro pezzo importante della storia polesana che se ne va, in punta di piedi. Amante della cultura umanistica e dell'arte, ha seguito accanto al marito Toni il recupero e il restauro della Villa Molin-Avezzù di Fratta. Molti rodigini la ricorderanno passeggiare a braccetto del marito, che aveva conosciuto ai tempi del Liceo Celio ed insieme al quale è arrivata a festeggiare i 63 anni di matrimonio, in centro a Rovigo.

L'IMPEGNO NEL VOLONTARIATO

Maria Carla si è sempre spesa per il mondo del volontariato fin da giovane con il gruppo scout di Lendinara, con la Croce Rossa di Rovigo e con la San Vincenzo. Ha seguito con vivace interesse la politica, accanto al marito Antonio, uno dei tre Toni della Dc in Polesine, insieme a Toni Bisaglia, lo statista, capo dei dorotei, del quale era stato un vero e proprio mentore, ed a Toni Zanforlin. Maria Carla ha partecipato in prima persona, arrivando a ricoprire il ruolo di presidente della circoscrizione Centro Storico di Rovigo. Docente di Lettere in diverse scuole medie della provincia, ha chiuso la sua carriera al Magistrale Roccati. I funerali martedì alle 10.30, nella chiesa di San Francesco.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA