L'ultimo scorcio di un 2020 difficile è stato lieto come non mai per Valentina e Luca, i genitori del piccolo Marco, nato di 4,3 chili nella Divisione di Ostetricia dell'ospedale di Rovigo, alle 17.25 del 31 dicembre, ultimo nato dell'anno ormai concluso. Il primo nato del 2121, in provincia di Rovigo, è stato invece Bryan Dautaj, venuto alla luce alle 4.28 di Capodanno, per la gioia di mamma Ilaria e papà Aldo, che vivono a Occhiobello. Il piccolo Bryan, nato sempre nella stessa divisione di Ostetricia dell'ospedale del capoluogo, pesava 3,3 chili. Da parte del direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella, un messaggio augurale per i nuovi arrivati, ma anche per le rispettive mamme e papà che hanno affrontato l'attesa dei due figli nei duri mesi segnati dall'epidemia: «Ai novelli genitori e ai bellissimi bambini i migliori auguri, con un forte sentimento di speranza e di gioia, per la loro simbolica staffetta di luce tra un anno che si chiude duramente, e il 2021, che speriamo sia foriero di serenità».

Nel 2019 i nati erano stati in tutto 1.212, con un decremento superiore al 9 per cento rispetto al 2018, quando la cicogna aveva portato nelle culle tra Adige e Po 1.340 piccoli polesani. Ancora manca il dato finale dell'anno appena concluso e non si sa se e come la pandemia possa aver influito sul tasso di natalità.

F.Cam.

