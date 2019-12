Cucciolo lanciato dal finestrino di un'auto in corsa a San Pio

ANIMALI MALTRATTATI

ROVIGO Un cane abbandonato, gettato giù da un'auto che poi è sgommata via. Un gesto ben poco edificante, a San Pio X, che ha subito visto mettersi in moto la Lega del Cane. Qualcuno, infatti, ha visto, cercando però di soccorrere il cane e non prestando attenzione all'auto.

Il tam-tam sui social è cresciuto come un'onda. Il primo messaggio, domenica sera, è stato questo: «Verso le 18.30, da una berlina scura è stato lanciato un cagnolino bianco di taglia piccola con pelo di media lunghezza, tra le scuole elementari e la pista ciclabile verso Roverdicrè. Purtroppo appena ci si avvicina scappa. È spaventatissimo e non si lascia avvicinare. Al momento chi è sul posto l'ha perso di vista. Purtroppo non è stata letta la targa dell'auto. Se abitate lì o passate di lì fate attenzione!».

Già pochi minuti dopo più d'una persona si è messa in cerca del cagnolino smarrito. Nonostante la grande attenzione, però, nessuna traccia. O meglio, molte tracce con continue segnalazioni. Il fatto non è stato ancora denunciato alle forze dell'ordine, anche se si stanno cercando altri testimoni. La presidente della Lega del cane Isabella Ghinello sottolinea come «è successo di giorno e non certo in una zona isolata, potrebbero esserci state più persone ad aver visto qualcosa. Stiamo cercando anche di capire quali videocamere di sicurezza possano aver registrato qualcosa».

Nella giornata di ieri, l'attenzione si è spostata su Sant'Apollinare: «Una nostra volontaria per caso l'ha incrociato tornando dal Rifugio. Era nella zona prima del ponte, andando da Rovigo verso Fenil del Turco. Non si lascia avvicinare. Probabilmente è arrivato a Sant'Apollinare seguendo la ciclabile. La speranza è che cerchi riparo e cibo in qualche cortile. Una volta confinato lì sarà più agevole prenderlo».

La presidente Ghinello spiega che, addirittura, «c'è il sospetto che possa trattarsi di due cani diversi: non è stato possibile avvicinarsi e tutto nel momento peggiore dell'anno, perché fra poche ore sarà capodanno e i botti spaventeranno ancora di più il cane, così come tutti gli altri». L'occasione offre lo spunto per rinnovare un accorato appello: «Più che le ordinanze, faccio appello alla coscienza delle persone. Perché le ordinanze alcuni sindaci le fanno, altri no, e alcune sono efficaci, altre un po' farlocche. E c'è chi le rispetta e chi no. Per questo mi rivolgo a chi ha a cuore non solo il benessere degli animali d'affezione, ma anche degli altri animali e anche delle persone più fragili. Non dico di rinunciare alle tradizioni, anzi. Ma ci sono tanti tipi di fontane colorate che non fanno esplosioni. Per chi ha un cane, il consiglio è di tenerlo in casa o comunque in un luogo chiuso durante la notte per evitare che con i botti possa scappare. Un cane che vaga per strada non rischia solo lui, ma può creare un problema di sicurezza per gli automobilisti».

