ASSOCIAZIONI

ROVIGO Il nuovo Csv che dallo scorso primo gennaio riunisce le oltre 500 associazioni socie delle province di Padova e Rovigo sotto l'egida di un unico ente, sta per rinnovare il proprio consiglio direttivo. Oggi si terrà la seconda assemblea dei soci congiunta e appunto, la prima di rinnovo del consiglio direttivo. L'attuale consiglio è composto da 18 consiglieri ed è il frutto della somma dei consiglieri dei due Centri. Con il rinnovo, come previsto dallo statuto, il consiglio sarà composto da 11 persone, 4 in rappresentanza delle associazioni della provincia di Rovigo e 7 in rappresentanza delle associazioni padovane. Le candidate e i candidati sono 16 di cui 5 donne e rappresentano i principali coordinamenti associativi come Auser, Anteas, Avis, Movi, Consulta del volontariato, oltre ad altre associazioni attive nel territorio.

I CANDIDATI POLESANI

In particolare, i candidati polesani per il consiglio direttivo sono Massimiliano Antonioli di Avis, Paolo Bordin dell'associazione Renzo Barbujani, Lamberto Cavallari di Croce verde, Marinella Mantovani di Auser, Mario Martinello di Anteas, Roberta Paesante di Fidas, Carlo Pipinato dell'associazione Parkinson Rovigo e Sergio Davide Rossi dell'associazione Bandiera gialla. Il presidente del Csv Emanuele Alecci lascia la guida dell'ente dopo due mandati, mentre vicepresidente e tesoriere, rispettivamente Antonioli e Cavallari, entrambi dal Csv di Rovigo, sono tra i candidati anche per il prossimo triennio. L'assemblea, convocata per le 9.30 all'hotel Petrarca di Boara Pisani, sarà anche chiamata ad approvare la programmazione 2022 e il bilancio preventivo.

E. Bar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA