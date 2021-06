Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VERDE PUBBLICOROVIGO Uno degli ultimi ultrasessantenni di piazza XX Settembre se n'è andato. Non in silenzio, perché la sua caduta, all'alba di ieri, ha fatto un bel po' di rumore. Si tratta di uno dei residui pini marittimi originari, di quelli che furono piantanti nel 1960 quando venne effettuato un primo importante intervento di restauro della piazza. Nell'ultima fila, sul lato della piazza verso via Silvestri, prima del parcheggio,...