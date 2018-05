Croce Rossa, un anno a tutto gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOROVIGO Tempo di bilanci per la Croce Rossa Italiana, comitato di Rovigo.RACCOLTA FONDIIeri al galà al Censer per la raccolta fondi Abbiamo un sogno destinata ad acquistare un mezzo da adibire al trasporto disabili, il presidente Pietro Tinazzo ha tracciato un consuntivo delle attività svolte nel corso dell'anno.IL CONSUNTIVO«L'area sociale ha consegnato generi alimentari a 823 famiglie, per un totale di 2.910 persone - ha ricordato Tinazzo -. Sono stati distribuiti 117 quintali di pasta, 4.385 litri di olio di semi, 4.385 chili...