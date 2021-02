CROCE ROSSA

ROVIGO Se n'è andato senza far tanto rumore, lui che è sempre stato una persona molto discreta. Mauro Grandi, storica figura della Croce rossa e del mondo ospedaliero di Rovigo, si è spento nelle prime ore di ieri mattina per una malattia che lo aveva colpito due anni fa. Avrebbe compiuto 60 anni l'otto giugno prossimo. Lavorava da sempre come operatore sociosanitario applicato al Pronto soccorso dell'ospedale cittadino e per più di 30 anni era stato volontario nella Croce rossa, nella sede di via Portello. È stato un volontario unico per disponibilità e umanità. Ha portato avanti negli anni il grande valore dell'appartenenza alla famiglia dei volontari per i quali sempre era disponibile a spendersi con amicizia e affetto, in particolare nella formazione. Di lui sarà ricordata in particolare la grande passione per la storia della Cri e il collezionare cose uniche, che condivideva e che facevano aumentare nei colleghi il buon sapere in questa materia. Ha allestito e collaborato in molte mostre di storia della Cri, una fu quella all'ex Pescheria con le infermiere volontarie. È stato monitore, istruttore, formatore sia per i volontari che per altre istituzioni. Ha dedicato molto tempo alle emergenze, specie quella del terremoto in Abruzzo, e alle raccolte di materiali per le popolazioni bisognose. Fu per un anno responsabile dello smistamento, all'interporto di Rovigo, di materiali veneti da inviare in Centro Italia. Viveva nella sua casa a Sant'Apollinare. Lascia la sorella Giovanna.

