PALAZZO TORTORINI

ROVIGO Diego Crivellari non ha dubbi: «Il Superbonus energetico è una straordinaria opportunità per migliorare la città, aumentare l'efficienza dei nostri edifici e ridurre l'impatto ambientale». Il Superbonus è la maxi-detrazione sulle spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili effettuate a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (anche se in Parlamento è in discussione un allungamento dei tempi).

EDIFICI PUBBLICI

Il candidato alle prossime elezioni regionali per il Pd Crivellari, ex parlamentare Dem, sostiene che questa misura economica abbia diversi vantaggi per la città: «Edifici storici, immobili di edilizia residenziale pubblica, seconde case, ma anche appartamenti indipendenti. Il lavoro di mediazione del governo ha permesso in questi ultimi giorni di allargare la platea di coloro che potranno godere dei benefici del Superbonus del 110%, allargandolo anche a quegli interventi che possono essere realizzati, per esempio, nei tanti immobili dei centri storici che sono sottoposti a vincoli paesaggistici o limitati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. È un'ottima notizia anche per Rovigo. Per questo motivo è oggi fondamentale che gli uffici comunali chiamati a gestire questa opportunità siano pronti a sfruttare fino in fondo una novità normativa così significativa».

IN MUNICIPIO

Da questo punto di vista, date le polemiche che si inseguono da mesi sulla lentezza di alcuni uffici del settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune, l'assessore Giuseppe Favaretto spiega che non ci saranno problemi: «È una disposizione dello Stato, il Comune in questo caso si occuperà di ricevere le pratiche, provvedere al passaggio di categoria dell'edificio e seguire l'iter tecnico per la presentazione dell'autodenuncia di intervento edilizio: daremo risposte immediate a chi ne fa richiesta, non prevediamo ritardi».

L'ITER

Successivamente alla presentazione della Scia, gli uffici comunali effettueranno la verifica, ma dopo l'avvio dei lavori. La fase di controllo invece dipenderà da caso per caso se ci saranno situazioni da seguire con maggiori attenzioni, ma gli uffici di Palazzo Nodari sono pronti.

RIGENERAZIONE URBANA

Dal punto di vista urbanistico, Diego Crivellari pone però soprattutto l'accento sulla sfida lanciata dal Governo per migliorare davvero la città senza perdere anche questa occasione: «A Rovigo è il momento di lavorare a un piano di rigenerazione urbana che coinvolga pubblici e privati, centri storici e quartieri residenziali. Il pubblico, il Comune, deve dare l'esempio. Per esempio, una delle idee possibili è utilizzare il bonus per adeguare e migliorare la residenzialità pubblica, a partire dalle abitazioni comunali. È il momento di approfittare di questa novità per lavorare ad una nuova idea di città con al centro i suoi cittadini e la qualità della vita, senza ritardi e senza tentennamenti».

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA