Crivellari è deluso, Vernelli pone dei dubbi

L'OPPOSIZIONEROVIGO La politica rodigina fa fronte comune contro il possibile blocco delle risorse statali per la riqualificazione dell'ex Maddalena e del quartiere Commenda. A commentare il voto del Senato sul Milleproroghe è l'ex deputato dem Diego Crivellari: «Siamo preoccupati per le notizie che arrivano da Roma in relazione al Bando periferie. Sarebbe davvero un grave errore politico bloccare una progettualità innovativa come quella del Bando, che era stato pensato come un piano realmente organico per la riqualificazione dei tanti...