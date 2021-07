Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRISI IN COMUNEROVIGO La nuova crisi che si è aperta nella maggioranza dopo le dimissioni dell'assessore Patrizio Bernardinello potrebbe rientrare prima del previsto. In queste ore, infatti, sembrano essere arrivati al sindaco Edoardo Gaffeo segnali distensivi da parte di alcuni componenti della maggioranza del partito e del gruppo consiliare che non sembrano voler seguire il segretario provinciale del Pd Angelo Zanellato nell'ulteriore...