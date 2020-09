(N.Ast.) «Il docente dell'università di Padova Andrea Crisanti si è detto disponibile a un incontro in presenza con i dirigenti delle scuole polesane». L'annuncio è del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara: «Ne abbiamo parlato domenica sera a Fratta Polesine: il professore era tra il pubblico del concerto a Villa Badoer della rassegna Piazze e palazzi veneti» ed è pronto ad aiutare i dirigenti scolastici sulle misure che rendono più sicure le scuole davanti al rischio di contagio da coronavirus. Sull'uscita dall'emergenza Covid «Crisanti è ottimista: Riusciremo a venirne fuori, mi ha detto», riferisce Dall'Ara. A ospitare l'incontro con i dirigenti potrebbe essere il Censer, oppure l'aula magna di un istituto scolastico rodigino con la capienza necessaria. Crisanti ha svolto un ruolo fondamentale per la strategia di contrasto della prima ondata del coronavirus in Veneto. All'ateneo patavino è docente di Microbiologia e Microbiologia clinica, e direttore del Dipartimento di Medicina molecolare. Secondo Crisanti per la sicurezza nelle aule è fondamentale il numero dei ricambi d'aria e poi misurare la temperatura agli ingressi, fare i vaccini antinfluenzali e per salvaguardare la comunità dal coronavirus, può diventare necessario bloccare la frequenza scolastica (fino al tampone di verifica) dei ragazzi residenti in aree dove, eventualmente, ci fossero focolai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA