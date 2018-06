CRIMINALITÀ ROVIGO L'ex Maddalena, che ha visto sfumare la possibilità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀROVIGO L'ex Maddalena, che ha visto sfumare la possibilità di rinascere dalle proprie ceneri per le vicende legate al progetto di recupero finanziato per 13,5 milioni dallo Stato e che avrebbe dovuto essere cofinanziato per altri 4,5 dalle due ditte proprietarie della struttura, una delle quali, Cefil, si è però tirata indietro all'ultimo momento facendo saltare tutto, torna nuovamente al centro dell'attenzione sul fronte della criminalità. Proprio uno dei motivi che avevano fatto ricadere la scelta progettuale su quella...