Criminalità e aziende: se ne parla domani al Cur

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀROVIGO Il Consorzio Università di Rovigo, con il patrocinio del Consiglio Regionale Veneto ha organizzato, in collaborazione con l'Osservatorio Regionale per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, due seminari formativi sul tema Tutela dell'Ambiente: criminalità organizzata e problematiche aziendali. Gli incontri, che si inquadrano nella costante azione di diffusione della cultura della legalità promossa dalla Regione, si svolgeranno in Aula Magna, sita in viale Marconi 2, nelle...