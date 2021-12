CRESPINO

Si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Sulle note del celeberrimo motivo di Domenico Modugno ha chiuso a Crespino il bar Borsa. Allo scoccare della mezzanotte, dopo 28 anni di ininterrotta attività, Luigi Pavani e Armando Bertazzo, i due soci gestori dell'esercizio pubblico di piazza Fetonte, hanno abbassato per l'ultima volta le saracinesche, ritirandosi dal lavoro. Quasi sei lustri nei quali il locale in piazza Fetonte, nel centro del paese, ha rappresentato un luogo di incontro e di socialità per giovani ed anziani della comunità rivierasca.

GESTO DI SOLIDARIETÀ

La festa di commiato si è svolta in tono minore a causa della pandemia che continua a non dare tregua, contrassegnata però da una generosa iniziativa, in piena sintonia con il Natale alle porte. I due gestori devolveranno per intero l'incasso dell'ultimo giorno di apertura alla Fondazione Città della Speranza di Padova, organizzazione che si occupa di ricerca e cura delle malattie oncoematologiche dell'infanzia.

«Nei giorni precedenti abbiamo curato la vendita dei panettoni e dei pandori per conto di Città della Speranza rivela Luigi Pavani, presidente, tra l'altro, dei lagunari del gruppo di Protezione civile Alta e di Rock in golena, l'associazione che promuove l'annuale l'appuntamento musicale dal vivo sotto l'argine del Po . Attraverso Rock in golena inoltre abbiamo venduto 165 panettoni e pandori con un incasso di 1.650 euro che sono andati a finanziare l'attività di ricerca di Città della Speranza. Lo stesso faremo con l'incasso dell'ultimo giorno di apertura. Io e il mio socio avremmo voluto chiudere questa felice e positiva parentesi della nostra attività professionale con una festa ben diversa, ma purtroppo la circolazione del virus di questo periodo non lo ha consentito».

