Un rallentamento che sembra inserirsi nelle fluttuazioni che si verificano da ormai diversi giorni. Dopo i 102 contagi di domenica, ieri, infatti, il numero delle nuove positività si è attestato a 32, mentre il valore dell'incidenza, sempre calcolato sugli ultimi sette giorni, ha fatto registrare una leggera flessione, da 4,45% a 4,28%: questo, a prima vista, in assenza di spiegazioni ufficiali da parte dell'Ulss, è un dato che di per sé stesso sembrerebbe lasciar supporre come un allentamento nella rinnovata pressione del virus. Tuttavia, a chiudere eventuali spiragli di ottimismo, un ulteriore aumento del numero dei ricoverati, che passano da 58 a 63. Rispetto ai 54 di venerdì, significa un incremento di oltre il 16%. Questo nonostante i decessi di degenti, uno anche domenica, un uomo di appena 66 anni ricoverato in Terapia intensiva al San Luca. Al momento ci sono 9 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo, mentre al San Luca, dove da ieri sono stati attivati ulteriori posti letto, ce ne sono 49 in Area medica e subintensiva e 5 in Terapia Intensiva. Sono 11.236 i residenti in Polesine contagiati da inizio epidemia, ovvero un polesano su 20. Con le 13 nuove guarigioni emerse ieri salgono a 9.626 le guarigioni totali: 1.177 le persone positive in provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

