Cresce il numero di colpi in abitazione: la media provinciale è di due al giorno

E' uno dei reati più odiosi, perché oltre al danno economico porta con sé il senso di insicurezza nelle mura domestiche, di violazione della dimensione più intima. Nel 2018 i furti in abitazione denunciati in Polesine sono stati 648, poco meno di due al giorno, oltre una dozzina alla settimana. Un numero che è in aumento rispetto al 2017, quando, sempre prendendo come riferimento le denunce, i furti in appartamento erano stati 639. Un incremento che va in controtendenza rispetto al calo generalizzato che ha visto diminuire questa...