CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOROVIGO L'associazione consumatori TutelaTi, con sede operativa in via Umberto I a Rovigo, ha annunciato il trend in continua crescita di ricorsi per richiedere i rimborsi sulla cessione del quinto dello stipendio, da parte dei cittadini. «Vogliamo avvisare i consumatori di comportamenti non condivisibili che tengono le banche - spiega Paolo Mercuri, vicepresidente di TutelaTi - da sempre tuteliamo i consumatori in ambito bancario e finanziario, e riteniamo doveroso informarli su quanto sta accadendo in tutta Italia. Solo nel primo...