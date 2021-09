Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO Un lunedì come non se ne vedevano da tempo, con le positività che non solo tornano ad una cifra, ma si contano sulle dita di una sola mano. Appena tre, infatti, i nuovi contagi accertati, uno dei quali in una persona già tracciata e posta in quarantena preventiva. E non si tratta di un numero inferiore di casi dovuto ad un rallentamento dei tamponi, come conferma il fatto che l'incidenza, il rapporto fra nuovi contagi e...