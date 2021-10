Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(F. Cam.) Con i ricoverati stabili a 7, nessuno dei quali in Terapia intensiva, tornano a ridursi i contagi di giornata. Ieri, infatti, sono stati meno della metà di quelli di giovedì, appena 6, dei quali 4 in persone già tracciate ed in quarantena preventiva. Tuttavia, ancora meno sono state, le guarigioni accertate: solo 2. E così torna a crescere il numero dei polesani con positività in corso, risalito a 65, dopo che martedì scorso...