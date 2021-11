Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO Non si arresta la sequenza di lutti provocati dal Covid. Nella tarda serata di mercoledì si è spento un 67enne non vaccinato, originario dell'Est Europa ma residente a Canaro facendo salire a sette il numero di decessi della prima metà di novembre. Un numero destinato a crescere ancora. Intanto, però, sono già arrivati a 547 i decessi Covid di residenti in Polesine dall'inizio dell'epidemia, 310 dei quali nel 2021. E il...