SALUTEROVIGO (F. Cam.) Un nuovo giorno di rimbalzo, con numeri epidemici in risalita. Leggera, ma pur sempre una tendenza opposta a quella che ha caratterizzato il mese scorso. Come già lunedì, infatti, anche ieri il numero dei nuovi contagi è tornato a superare le guarigioni, così che sono risaliti i polesani con positività in corso, arrivando a 62, uno in più rispetto a domenica. Ieri le nuove positività sono state ben 11, seppur 10...