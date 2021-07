Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO La ripresa dei contagi si conferma giorno dopo giorno. Ieri, infatti, sono emersi altri sette casi, che portano il totale di questa settimana a ben 39 nuove positività. Non solo, ma da giovedì sera c'è un paziente in Terapia intensiva. Si tratta di una delle due persone già ricoverate, l'anziana che era entrata in Malattie infettive lo scorso fine settimana, una 83enne che era appena tornata da una vacanza fuori regione.LA...