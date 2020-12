ADRIA

«Ci stupisce che Sandro Gino Spinello faccia le sue segnalazioni basandosi su un mi è stato segnalato e che a farla sia un consigliere comunale che si dedica a fare propaganda contro, proprio nell'accusare l'avversario politico di una propaganda inesistente». Piccata replica del coordinatore Ibc Leonardo Bonato al capogruppo sulla targa al Covid Point. «L'ex sindaco confonde l'istituzione Comune di Adria, a cui fa riferimento quella comunicazione, condivisa con Ulss, con chi sta amministrando. In quella comunicazione c'è scritto chiaramente che il locale è stato concesso dal Comune, non dalla giunta o dal sindaco. Il Comune sono tutti gli adriesi che hanno messo a disposizione un loro immobile a beneficio di un servizio reso a un bacino più vasto di persone».

Per Bonato la comunicazione è doverosa: «Si precisa che l'uso della sala Caponnetto e la gestione del punto Covid è dell'Ulss, proprio per distinguere i ruoli tra enti. Utilizzare una comunicazione di servizio temporanea, deformandone il significato e confondendola con targhe fisse, permanenti e per questo ancora visibili, di ben altro tono ereditate da amministrazioni passate è, insieme ad altri segnali, la conferma di una cieca volontà di screditare. Danneggia in primo luogo chi la perpetua. Così facendo Spinello sta inesorabilmente demolendo la propria storia».

G. Fra.

