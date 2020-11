L'APPELLO

ROVIGO «Fate i tamponi all'aperto». Tempo di suggerimenti per il Covid Point di Adria di via Volontari della Croce Verde. «Sono uno dei 146 utenti - racconta l'adriese Luca Medea che lunedì ho effettuato il tampone veloce al Covid Point della comunità del Groto. Colgo l'occasione per manifestare la gratitudine e l'importanza dell'iniziativa dell'azienda Ulss 5 Polesana». Nulla da obiettare sulle 3 ore e 40 minuti di attesa. «Ritengo però utile - segnala - sottolineare le modalità di prelievo dei tamponi. Lo screening avviene in una stanzetta di due metri per due, con la porta chiusa per motivi di privacy, una finestrina poco aperta, peraltro a ribalta. Nella stanza ci sono tre operatori. L'ingresso dei pazienti avviene a pochi secondi uno dall'altro. Tutti vengono fatti sedere su un'unica sedia , positivi e non. E' accaduto infatti che un utente che ha effettuato il tampone lunedì sia risultato positivo».

MEGLIO FUORI

Secondo Medea tale operazione avrebbe dovuto essere effettuata all'aperto. «Inutile - conclude - mantenere la distanza fra di noi, come più volte richiesto dagli operatori, se poi dopo un minuto si entra in quella stanzetta dove, appunto, era già transitato uno poi risultato positivo. Questa osservazione non vuole essere un'accusa, ma una segnalazione, un suggerimento per chi organizza il Covid Point. Fate i tamponi all'aperto».

IL SERVIZIO

Il Covid Point è operativo tutti i giorni dalle 8 alle 16, per chi è provvisto di impegnativa, mentre dalle 16 alle 20 l'accesso è libero. «Dalle 13 alle 15 - spiega il sindaco Omar Barbierato - sono raggruppate le persone che, sempre attraverso le impegnative, devono sottoporsi al tampone per verificare se sono ancora positive. I numeri che vengono processati dal Covid Point di Adria sono importanti e le persone che usufruiscono del servizio provengono da tutta la Provincia, ma anche dalla Bassa Padovana e dall Ferrarese». Un messaggio sta lanciando in questi giorni Barbierato ai suoi concittadini: «Quando fate la fila - dice - abbiate rispetto per il personale sanitario e i volontari che gestiscono le code oltre che per le persone colpite dal virus, che non devono essere trattate come appestati o untori. Attiveremo un numero verde comunale per fornire informazioni e aiuto alle famiglie sui vari servizi pubblici, come il numero amico della Croce Verde, quello per il supporto psicologico alle persone e quei servizi utili e mirati che possono aiutare la cittadinanza». Martedì dalle 8 alle 20 il Covid Point di Adria ha processato 162 tamponi: 15 le positività emerse.

Guido Fraccon

