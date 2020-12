L'EPIDEMIA

ROVIGO Nove vittime in due giorni, più una vittima polesana deceduta al Covid Hospital di Monselice. Non è affatto un buon Natale per le dieci famiglie polesane che stanno piangendo i propri cari, strappati via dal virus. Non è un buon Natale nemmeno per chi lo sta combattendo: non ci sono festeggiamenti con brindisi e panettone per il personale sanitario che nonostante i due giorni festivi ha riscontrato quasi trecento nuove positività: 170 nel bollettino natalizio, più 123 nel bollettino del giorno di Santo Stefano. Infine, non è un buon Natale per le 2.800 persone attualmente positive in provincia di Rovigo e rispettive famiglie che stanno trascorrendo le feste in isolamento, talvolta anche da separati in casa, senza poter entrare in contatto con i propri familiari negativi nemmeno per lo scambio degli auguri.

INCIDENZA IN SALITA

I termini percentuali fanno tremare, con un'incidenza che sale al 6,74% (positivi sul totale dei tamponi) e un indice di prevalenza, cioè di persone positive sul totale della popolazione, che sfonda il muro del 3%.

I DECESSI

Il giorno di Natale gli ospedali polesani hanno registrato quattro vittime: un uomo di 59 anni, residente fuori provincia, ricoverato in Malattie infettive a Rovigo; Stefano Baglioni, 48 anni, di Occhiobello senza patologie pregresse, ricoverato a Trecenta, e altri due uomini: un 75enne di Rovigo e un 76enne di Porto Tolle. Nel bollettino di ieri ci sono altri cinque decessi di persone tutte residenti nel Basso Polesine: una donna di 75 anni che era stata ricoverata in Area Medica Covid ad Adria; due uomini di 62 anni e due anziani di 85 e 92 anni. A questi lutti si deve aggiungere anche il decesso di una signora di Porto Tolle, Germana Cavallari, deceduta ieri all'ospedale di Schiavonia.

I RICOVERI

Nei due giorni di festa la situazione dei ricoveri dal punto di vista numerico è rimasta stabile: sono 128 i pazienti ricoverati nelle strutture Ulss 5. I movimenti dei reparti vedono il calo di un paziente ad Adria, per decesso, l'aumento di due pazienti in terapia intensiva Covid a Trecenta e l'ingresso di un paziente in rianimazione a Rovigo, trasferito dall'area Covid di Trecenta. Come è ormai chiaro, il San Luca non ha più il monopolio dei pazienti Covid; anche le strutture di Rovigo e Adria stanno mettendo a disposizione ogni posto letto disponibile. I nove decessi non hanno abbassato il numero dei ricoveri: dei 93 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta otto sono nuovi, già risultati positivi nei giorni scorsi ma ricoverati per il peggioramento delle condizioni, mentre quattro pazienti si sono negativizzati. Nella terapia intensiva Covid aumentano: sono 19 i pazienti dopo il trasferimento di un paziente dalle Malattie Infettive a Rovigo e l'arrivo di due pazienti trasferiti dall'Area Medica Covid di Trecenta. È segnalato anche un paziente positivo nella Rianimazione di Rovigo. Malattie infettive a Rovigo ospita sette pazienti, uno è stato dimesso proprio nelle ultime ore e otto pazienti si trovano ad Adria: tre in Psichiatria e cinque in Area medica.

CASE DI RIPOSO

Le case di riposo continuano a registrare le problematiche maggiori. Si va a ondate: a Lendinara il focolaio va leggermente riducendosi (attualmente sono ancora positivi 93 ospiti e 26 operatori) e a Corbola si contano ancora 60 ospiti e 19 operatori positivi a Villa Agopian. Le altre maggiori emergenze sono il Csa di Adria e l'Iras di Rovigo: ad Adria risultano positivi 59 ospiti e 13 operatori, mentre all'Iras si contano 37 ospiti e 12 operatori. Sotto la lente anche le case di riposo di Castelmassa con 19 ospiti e otto operatori positivi; la Sant'Anna di Villadose, con 11 ospiti e quattro operatori e la Rosa dei Venti di Rosolina con 11 ospiti e due operatori. Alla Residence di Ficarolo il virus batte finalmente in ritirata con solo quattro ospiti ancora positivi.

LE VACCINAZIONI

Nonostante il quadro più che cupo formato dai dati, si guarda con speranza a un nuovo orizzonte: oggi è il giorno dei vaccini. Le prime dosi arriveranno alle 10 del mattino al San Luca di Trecenta dove verranno prese in consegna e preparate per la somministrazione.

Roberta Paulon

