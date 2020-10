LA SITUAZIONE

ROVIGO Torna la paura del contagio. Per rendersi conto che i polesani sono preoccupati della nuova ondata autunnale di Coronavirus, basta andare nei supermercati della città. Dopo gli ultimi mesi estivi in cui fare la spesa era tornata ad essere un'azione quotidiana da compiere con cautela, ma senza eccessive precauzioni, in questi giorni, tra gli scaffali, sembrano essere tornati i protocolli in vigore allo scoppio della pandemia. All'entrata dei supermercati della città è infatti riapparsa la fila di carrelli in attesa di essere igienizzati dai clienti con i disinfettanti messi a disposizione del supermercato. Un'abitudine, quella di pulire accuratamente le maniglie e l'interno dei carrelli che era stata abbandonata dopo le prime settimane dal termine della chiusura, sull'onda dell'ottimismo che il virus, a detta anche di qualche noto virologo, si fosse indebolito con il caldo e che, dunque la pandemia stesse via via scomparendo.

PASSI INDIETRO

Non è stato però così. Sono bastati due mesi di liberi tutti, vacanze all'estero, aperitivi senza regole e stop delle multe per il mancato uso della mascherina, per tornare quasi al punto di partenza, con contagi ormai in costante aumento in tutta Italia. Non è escluso, ha annunciato ieri il presidente della Regione Luca Zaia, che anche in Veneto, come succede in alcune regioni, torni l'obbligo della mascherina quando si esce di casa.

GENTE PREOCCUPATA

Nel frattempo, in città il clima di allarme è palpabile, dal supermercato al bar, ma anche molti che passeggiano per il centro, indossano infatti la mascherina. E non si tratta solo di anziani. Anche molti giovani decidono di usare il dispositivo all'aria aperta. Secondo quanto spiegato in più occasioni anche dallo stesso numero uno dell'Ulss 5 Antonio Compostella, i principali vettori di trasmissione del virus non sono, come si ipotizzava inizialmente, gli oggetti. Non serve dunque disinfettare la spesa, ma fare massima attenzione alla igienizzazione delle mani, evitando di toccarsi occhi e bocca se non sufficientemente pulite.

Il ritorno aggressivo del virus anche in Polesine però, sembra, in questi giorni, avere allarmato la cittadinanza tanto da convincerla a riadottare le vecchie abitudini, come igienizzare carrelli e indossare i guanti usa e getta per fare la spesa. Non solo. In molti supermercati della città, nelle ultime settimane, sono stati aggiunti i plexiglass alle casse e gli operatori sono tornati ad indossare occhiali di plastica protettivi (quelli da saldatore, per intenderci) e mascherine Fp2, abbandonando dunque le chirurgiche.

Insomma, il clima teso della scorsa primavera, caratterizzato dalla paura del contagio, sembra essere inevitabilmente tornato. A essere preoccupati per un possibile calo di clientela, dovuto all'incremento dei contagi unito al fatto che le temperature non permettono più di sfruttare gli spazi esterni, sono anche i proprietari di bar e ristoranti del centro. «Speravamo in uno sblocco della pausa pranzo a settembre spiega Giacomo Sguotti del Corsopolitan invece lavoriamo solo durante il week-end, grazie alle mostre del Roverella. Durante la settimana, a pranzo i tavolini continuano ad essere semi vuoti. Quest'inverno si preannuncia drammatico per la ristorazione».

Roberta Merlin

