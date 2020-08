OCCUPAZIONE

ROVIGO Hanno superato in giugno quota 6 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate dall'Inps in Polesine. Se allo scorso 31 maggio si contavano quasi 5 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in più rispetto allo stesso periodo del 2019, quando le ore autorizzate erano state poco più di 100 mila, i nuovi dati ricavati dagli Osservatori statistici Inps mostrano che la corsa alla cassa integrazione raggiunge un nuovo record in provincia di Rovigo, dove sembra più lenta la ripresa dalle chiusure che erano state dettate dal governo per contrastare e contenere il coronavirus.

CIG IN DEROGA

Più in dettaglio, fino allo scorso 30 giugno sono state autorizzate in Polesine 4.683.348 ore di cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), 89.444 ore di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e 1.292.221 ore di trattamenti in deroga, per un totale di 6.065.013 ore di cassa integrazione. Al 30 giugno 2019 il totale delle ore di cassa integrazione ammontava invece a 121.503, con zero ore di trattamenti in deroga, 101.967 ore autorizzate di Cigo e 19.536 ore di Cigs. Va ricordato che la cassa integrazione guadagni ordinaria è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori, e può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. La Cigs interviene nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale ed è destinata ad aziende che hanno in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento. Mentre la cassa integrazione guadagni in deroga concede trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, oppure alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata.

ECONOMIA IN SOFFERENZA

Resta dunque su livelli altissimi il ricorso alla cassa integrazione, a dimostrazione di quanto stia ancora soffrendo il mondo produttivo. Tanto che il governo ne ha preso atto, inserendo nel nuovo decreto Agosto 2020 (annunciato in approvazione entro la prossima settimana) la proroga della cassa integrazione per ulteriori 18 settimane fino a fine anno. Se in giugno, dunque, è stato superato il livello record di 6,06 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate in Polesine, i dati più recenti - aggiornati al 29 luglio - relativi ai lavoratori indicano che solo per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) i beneficiari in provincia di Rovigo sono in totale 25.009, di cui 19.437 beneficiari maschi, rispetto alle domande di Cigo accolte provenienti da 2.152 aziende. Ci sono poi i 12.733 beneficiari complessivi (risultanti da 849 domande accolte), di cui 7.937 donne, del Fondo d'integrazione salariale (Fis) che dal 1° gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà.

La Cig ordinaria ha raggiunto in Veneto nel periodo gennaio-giugno 2020 il numero di 150.647.246 ore autorizzate (+2.570,41 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019). Sempre nel territorio regionale, la Cig straordinaria ha cumulato tra gennaio e giugno di quest'anno 6.924.814 ore autorizzate, mentre la cassa integrazione guadagni in deroga ha cumulato nei primi sei mesi dell'anno 7.003.625 ore autorizzate rispetto alle 3.080 del 2019. Mentre continua il blocco dei licenziamenti, la Naspi, la prestazione economica di indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è erogata in Polesine a 3.306 persone al 30 giugno 2020 (erano 3.441 al 30 giugno 2019).

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA