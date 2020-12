È sempre più preoccupante l'emergenza virus a Giacciano con Baruchella. Dai pochi casi di metà novembre si è passati a 21 residenti positivi, come emerge dall'ultimo comunicato del sindaco Natale Pigaiani. Sei le persone in isolamento preventivo per contatto stretto con un positivo, mentre un cittadino si trova in isolamento preventivo dopo essere rientrato dall'estero. Si contano 5 guariti, ma anche un decesso a Zelo. L'uomo aveva già altri problemi di salute ed era stato ricoverato già a metà novembre. Intanto ha chiuso per Covid anche il Gastrobar Mantovani in piazza Marconi a Baruchella. Il bar, fruttivendolo ed edicola è molto frequentato per i diversi servizi che offre non solo ai baruchellesi, ma anche ai passanti che percorrono la sr 482. I titolari si sono subito preoccupati di avvisare quanti più clienti possibili sulla presenza del virus. Il sindaco continua a raccomandare di applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione: limitare i contatti interpersonali, indossare sempre la mascherina,, igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o con gel igienizzante. Pigaiani afferma di essere in costante contatto con l'autorità sanitaria per gli aggiornamenti sulla situazione e di provvedere a contattare personalmente i nuovi casi positivi per accertarmi del loro stato di salute per eventuali esigenze. Sul sito internet del Comune sono pubblicati gli aggiornamenti.

