SANITÀROVIGO (F. Cam.) L'inizio di ottobre si conferma altalenante dal punto di vista dei contagi. Ieri ne sono emersi altri dieci, con un valore in doppia cifra, come non si vedeva dal 24 settembre. Nella settimana appena conclusa, da lunedì a sabato, erano state in tutto 24 le positività accertate, con due giorni senza nemmeno un caso. Delle 10 positività di ieri, 6 riguardano persone che erano già state tracciate e poste in isolamento...