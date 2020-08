L'EPIDEMIA

ROVIGO Il contagio cresce ancora, con sei nuovi casi emersi ieri. Cinque su sei sono asintomatici, quasi a confermare quanto sostenuto dal primario del reparto di Microbiologia dell'ospedale Treviso Roberto Rigoli, ovvero che, in questo momento, il virus è meno aggressivo. Difficile, tuttavia, dire se si tratti di un fattore dovuto alla stagionalità, alla tipologia dei test eseguiti o di una mutazione. Vero è che, con i sei casi di ieri, ai quali fa riscontro anche una nuova guarigione, i residenti in Polesine attualmente positivi sono 67, ma nessuno è ricoverato e si contano sulle dita di una mano quelli che hanno avuto una manifestazione sintomatica.

VIRUS DEPOTENZIATO

Effettivamente, se i numeri delle positività riportano a quelli di marzo, quando l'epidemia è esplosa in tutta la sua virulenza, decisamente differente è il quadro clinico medio dei contagiati di ora rispetto a quello di cinque mesi fa. In totale i polesani dei quali è stato accertato il contagio da Covid-19 sono arrivati a 528, 425 dei quali sono poi guariti. Dei sei positivi, quattro sono residenti a Rovigo. L'unica che ha presentato sintomi è una rodigina di 24 anni, che proprio per questo ha eseguito il tampone, il cui esito di positività ha fatto scattare l'isolamento domiciliare e il tracciamento dei suoi contatti. Al momento in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva si trovano 400 persone. Ed erano già in isolamento domiciliare, perché già individuati come contatti stretti di casi già emersi di positività, una 16enne rodigina ed una 59enne, sempre di Rovigo, così come un 61enne ed un 63enne, entrambi residenti in Basso Polesine. Il sesto caso, invece, una ragazzo di 27 anni residente a Rovigo, a sua volta senza sintomi, è emerso grazie ad uno degli screening che vengono eseguiti ciclicamente sul personale sanitario. Lavora, infatti, come dipendente in una struttura che si trova fuori provincia e la sua positività è stata subito segnalata all'Ulss Polesana che ha disposto l'isolamento domiciliare.

SCREENING

In questo momento, fra i dipendenti dell'Ulss Polesana e fra ospiti e operatori di tutte le strutture residenziali della provincia, non si registrano casi di positività, ma continuano gli screening. Il numero totale di tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine è arrivato a 71.095, mentre le persone sottoposte al test sono poco meno di 29mila, 28.963.

I VACANZIERI

Numeri che cresceranno ancora questa settimana, anche per i tamponi che verranno eseguiti ai viaggiatori di rientro dai quattro Paesi considerati più a rischio, Spagna, Croazia, Grecia e Malta, con accesso diretto ai tre ospedali. Con i nuovi orari in vigore da oggi: all'ospedale di Rovigo, nel corpo F, con accesso dalla pensilina rossa sul lato sud, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30; all'ospedale di Adria, al punto prelievi al piano terra dell'ospedale vecchio, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12; all'ospedale di Trecenta, al punto prelievi al piano terra dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13 e il sabato dalle 9.30 alle 11.

PERSONALE SCOLASTICO

Da oggi prenderà il via anche lo screening con i test sierologici rapidi per il personale docente, amministrativo tecnico e ausiliario di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Si tratta di un test che misura la risposta anticorpale, quindi in caso di positività servirà comunque un tampone, che verrà eseguito su base volontaria, su prenotazione fuori dall'orario di ambulatorio, dai medici di famiglia, che si sono resi subito disponibili a svolgere questo importante screening per una maggiore sicurezza nella riapertura delle scuole e di ulteriore monitoraggio generale della diffusione del virus.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

